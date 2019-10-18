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В Госспецсвязи представили нового руководителя

18 октября, 11:57

Петров поблагодарил своего предшественника Леонида Евдоченко за его работу в должности руководителя

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

В пятницу, 18 октября, в Администрации Госспецсвязи представили Валентина Петрова как нового руководителя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Об этомсообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, во время данного мероприятия председатель Госспецсвязи Валентин Петров поблагодарил своего предшественника Леонида Евдоченко за его работу в должности руководителя и пожелал дальнейших успехов в служении украинскому народу.

Ранее Валентин Петров занимал должность руководителя Службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО.

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По данным пресс-службы Министерства цифровой трансформации, на встрече министр цифровой трансформации Михаил Федоров зачитал письма служащих и людей об опыте взаимодействия с ГСССЗИ.

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"Есть над чем работать, потому реформу органа начинаем с большого аудита", – указали в министерстве.

Напомним, что пару дней назад Кабмин освободил от должностей следующих лиц:

  • Янчука Артема Александровича от должности государственного секретаря Министерства здравоохранения Украины;
  • Евдоченко Леонида Александровича от должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации;
  • Петрука Виталия Викторовича от должности председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения. Временное исполнение обязанностей руководителя агентства возложена на Фещенко Владимира Петровича (заместитель Петрука);
  • освобожден от должности первого заместителя председателя Государственной экологической инспекции Яковлев Игорь Олегович. Временно его обязанности будут исполнять Канцурак Виктор Васильевич;
  • Кравченко Андрей Михайлович освобожден от должности заместителя председателя Государственного агентства рыбного хозяйства.

Как сообщали новости" Сегодня", председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает целесообразным создание в Кабинете министров должности вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий. Ему понравилось одно из предложений во время представления Программы деятельности правительства.

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