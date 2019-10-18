В Госспецсвязи представили нового руководителя

В пятницу, 18 октября, в Администрации Госспецсвязи представили Валентина Петрова как нового руководителя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Об этомсообщили в пресс-службе ведомства.
Как отмечается, во время данного мероприятия председатель Госспецсвязи Валентин Петров поблагодарил своего предшественника Леонида Евдоченко за его работу в должности руководителя и пожелал дальнейших успехов в служении украинскому народу.
Ранее Валентин Петров занимал должность руководителя Службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО.
По данным пресс-службы Министерства цифровой трансформации, на встрече министр цифровой трансформации Михаил Федоров зачитал письма служащих и людей об опыте взаимодействия с ГСССЗИ.
"Есть над чем работать, потому реформу органа начинаем с большого аудита", – указали в министерстве.
Напомним, что пару дней назад Кабмин освободил от должностей следующих лиц:
- Янчука Артема Александровича от должности государственного секретаря Министерства здравоохранения Украины;
- Евдоченко Леонида Александровича от должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации;
- Петрука Виталия Викторовича от должности председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения. Временное исполнение обязанностей руководителя агентства возложена на Фещенко Владимира Петровича (заместитель Петрука);
- освобожден от должности первого заместителя председателя Государственной экологической инспекции Яковлев Игорь Олегович. Временно его обязанности будут исполнять Канцурак Виктор Васильевич;
- Кравченко Андрей Михайлович освобожден от должности заместителя председателя Государственного агентства рыбного хозяйства.
Как сообщали новости" Сегодня", председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает целесообразным создание в Кабинете министров должности вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий. Ему понравилось одно из предложений во время представления Программы деятельности правительства.
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