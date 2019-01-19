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Госстат сообщил, где в Украине самый дорогой общественный транспорт

Сегодня, 10:28

Цены на проезд в городском транспорте за 2018 выросли в пять раз больше бензина

Фото: Александр Яремчук
Госстат сообщил, где в Украине самый дорогой общественный транспорт //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2d9/968/5c42d9968c1bb.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2d9/968/5c42d9968c1bb.jpg Украина Цены на проезд в городском транспорте за 2018 выросли в пять раз больше бензина

Самый дорогой проезд в общественном транспорте по Украине оказался в Киеве – 8 гривен. Об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики относительно средних потребительских цен на товары и услуги по Украине в 2018 году пишет ресурс 20minut.ua.

На втором месте после столицы – Тернопольская область, где средняя стоимость проезда составляет 5 гривен 59 копеек. Согласно данным Госстата, проезд в городском транспорте для Тернополя за год подорожал 42,3% – с 3,12 гривен до 4,44 гривен. Кроме того, в области едва ли не самый большой процент официальных безработных.

Третье место разделили Львовская и Одесская области, где стоимость проезда в общественном транспорте составляет 5 гривен.

В то же время, бензин А-95 подорожал за год на 8,1% до 30,43 гривен за литр, бензин А-92 на 7,4% до 29,31 гривен, газ сжиженный для автомобилей на 14,4% до 14,5 гривен. Таким образом, цены на проезд в городском транспорте за 2018 выросли в пять раз больше бензина.

Цены на проезд, гривен за билет, декабрь 2018:

Ранее мы писали, что в Харькове анонсировали подорожание проезда в метро. Мэр Геннадий Кернес заявил о подаче метрополитеном заявки на повышение стоимости проезда.

Кроме того, в ноябре мы сообщали, что против подорожания проезда протестовали в Киеве пассажиры пригородных маршруток. Стоимость выросла на несколько гривен. Жители пригорода столицы требовали от областной администрации вмешаться в ситуацию и повлиять на перевозчиков. Так, чтобы добраться из Вишневого – надо заплатить уже не 15, а 18 гривен. А стоимость проезда из далекой Таращи в столицу выросла на 20 гривен – до 135.

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