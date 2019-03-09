В Греции сняли обвинения с украинских моряков, которых подозревали в контрабанде взрывчатки
Двое украинцев, жители Измаила и Одессы, были освобождены в Греции
В Греции сняты обвинения с двух украинских моряков, членов экипажа судна Andromeda, которых арестовали в 2017 году по подозрению в контрабанде взрывчатки. Об этом сообщили в украинском посольстве.
Как стало известно, 7 марта Центральный городской суд Пирея снял все обвинения по делу судна Andromeda и всех членов его экипажа.
"В частности, два украинских моряка Алексей Слепнев и Сергей Константинов – капитан и старший помощник указанного судна – после улаживания всех формальностей вернутся на Родину в ближайшее время", – говорится в сообщении.
Напомним, что члены экипажа судна были арестованы в январе 2017 года по подозрению в нелегальной перевозке взрывчатых материалов – 410 тонн взрывчатки и детонаторов. Следствие по делу длилось 10 месяцев, судебный процесс – более пяти месяцев.
В общей сложности, состоялось 11 судебных заседаний. Экипаж судна – два украинца, пять индийцев и албанец. Один из них – житель города Измаила Одесской области, а второй – житель Одессы.
Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина намерена помочь украинским морякам, которые были осуждены в Греции за перевозку нелегальных мигрантов.
Также сообщалось, что семьи моряков, погибших у берегов Турции, не могут добиться от страховщиков полной компенсации.
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