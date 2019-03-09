В Греции сняли обвинения с украинских моряков, которых подозревали в контрабанде взрывчатки

Двое украинцев, жители Измаила и Одессы, были освобождены в Греции

Фото: Pixabay

В Греции сняли обвинения с украинских моряков, которых подозревали в контрабанде взрывчатки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/e9e/07c/5c5e9e07c24f6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/e9e/07c/5c5e9e07c24f6.jpg 2019-03-09T13:34:00+02:00 Украина Двое украинцев, жители Измаила и Одессы, были освобождены в Греции

В Греции сняты обвинения с двух украинских моряков, членов экипажа судна Andromeda, которых арестовали в 2017 году по подозрению в контрабанде взрывчатки. Об этом сообщили в украинском посольстве.

Как стало известно, 7 марта Центральный городской суд Пирея снял все обвинения по делу судна Andromeda и всех членов его экипажа.

"В частности, два украинских моряка Алексей Слепнев и Сергей Константинов – капитан и старший помощник указанного судна – после улаживания всех формальностей вернутся на Родину в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Напомним, что члены экипажа судна были арестованы в январе 2017 года по подозрению в нелегальной перевозке взрывчатых материалов – 410 тонн взрывчатки и детонаторов. Следствие по делу длилось 10 месяцев, судебный процесс – более пяти месяцев.

В общей сложности, состоялось 11 судебных заседаний. Экипаж судна – два украинца, пять индийцев и албанец. Один из них – житель города Измаила Одесской области, а второй – житель Одессы.

Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина намерена помочь украинским морякам, которые были осуждены в Греции за перевозку нелегальных мигрантов.

Также сообщалось, что семьи моряков, погибших у берегов Турции, не могут добиться от страховщиков полной компенсации.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Греции сняли обвинения с украинских моряков, которых подозревали в контрабанде взрывчатки". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.