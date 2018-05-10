В Грецию на День победы пригласили представителя "Новороссии": в МИД Украины выразили протест

Консульство Украины в Салониках выражает решительный протест в связи с событием, которое произошло в среду, 9 мая, в Салониках во время проведения официальными представителями Периферии Центральной Македонии церемонии ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В частности, в ходе церемонии возложения официальными лицами венков у монумента в российском секторе Союзнического кладбища "Зейтенлик", службой Протокола Периферии Центральной Македонии был провозглашен и приглашен представитель т.н. "Новороссии" для возложения венка.

"Особое беспокойство вызывает то, что это событие произошло во время празднования победы над нацизмом во Второй мировой войне, которая стала настоящей трагедией для украинского народа, в результате которой погибло около 10 миллионов украинцев и сегодня, когда Украина опять страдает от внешней агрессии.

Ожидаем официальных объяснений от греческой стороны в связи с этим резонансным инцидентом, который произошел вопреки официальной позиции Греции, и надеемся, что в данном случае речь идет о крайней некомпетентности работников задействованных служб, а не об очередном шаге поддержки со стороны греческих должностных лиц незаконной оккупации Россией Крыма и ведению гибридной войны в Донбассе", – говорится в заявлении МИД Украины.

Напомним, что в Афинах 21 марта 2017 года открылся "представительский центр" так называемой "ДНР". При этом МИД Греции заявил, что не признает "представительство "ДНР" в Афинах.

А до этого, 1 сентября 2016 года было открыто "представительство" т. н. "ДНР" в чешском городе Остраве.

Суд Чехии ликвидировал это так называемое "представительство "ДНР" в Чехии" лишь в конце апреля 2018 года.