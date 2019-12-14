Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,56
26,24

В Грузии представили беспилотный вертолет с украинскими ракетами (фото)

14 декабря, 05:17

Новый БПЛА разработан грузинским государственным научно-исследовательским центром Delta

Фото: facebook.com/DylanMalyasov

Фото: facebook.com/DylanMalyasov

В Грузии появился беспилотник, вооруженный украинскими управляемыми противотанковыми ракетами. Об этом сообщил основатель Defence Blog Дилан Малясов, опубликовав соответствующие фото на своей странице в Facebook.

По его словам, Грузия недавно представила новый беспилотный ударно-разведывательный вертолет, который произведен грузинским государственным научно-исследовательским центром Delta.

"Этот новый беспилотник вооружен четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами украинского производства (КБ "Луч" – ред.)", – написал Малясов.

Реклама

В тренде
Доплачивать врачам официально: стали известны тонкости медреформы в 2020 году
Архивное фото

Как сообщали новости "Сегодня", в октябре в Украине представили новую управляемую ракету. Новое вооружение может бить по наземным, морским и воздушным целям. Это разработка конструкторского бюро "Луч".

Кроме того, в мае Украина подписала контракт с турецкой государственной корпорацией "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu" (MKEK) на поставку 120 мм ствольных управляемых ракет "Конус" производства КБ "Луч".

Напомним, в этом году Украина получила для ВСУ от Турции ударные беспилотники Bayraktar TB2. Они могут действовать в радиусе 150 километров и нести полезную нагрузку в 50 кг, достигая скорости в 222 километра в час. На борту беспилотника могут быть размещены противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Грузия ракета беспилотник

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видео
Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видеоУкраина
Встреча
Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видеоПолитика
"Страшно" неприятная погода в пятницу 13-го: синоптик дала прогнозУкраина
В супермаркет Харькова забежала обезьяна: забавное видео
В супермаркет Харькова забежала обезьяна: забавное видеоХарьков
"Это фантастика": Милованов назвал условие для доллара по 20 гривен в УкраинеФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...