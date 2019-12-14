В Грузии представили беспилотный вертолет с украинскими ракетами (фото)

Фото: facebook.com/DylanMalyasov

В Грузии появился беспилотник, вооруженный украинскими управляемыми противотанковыми ракетами. Об этом сообщил основатель Defence Blog Дилан Малясов, опубликовав соответствующие фото на своей странице в Facebook.

По его словам, Грузия недавно представила новый беспилотный ударно-разведывательный вертолет, который произведен грузинским государственным научно-исследовательским центром Delta.

"Этот новый беспилотник вооружен четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами украинского производства (КБ "Луч" – ред.)", – написал Малясов.

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Как сообщали новости "Сегодня", в октябре в Украине представили новую управляемую ракету. Новое вооружение может бить по наземным, морским и воздушным целям. Это разработка конструкторского бюро "Луч".

Кроме того, в мае Украина подписала контракт с турецкой государственной корпорацией "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu" (MKEK) на поставку 120 мм ствольных управляемых ракет "Конус" производства КБ "Луч".

Напомним, в этом году Украина получила для ВСУ от Турции ударные беспилотники Bayraktar TB2. Они могут действовать в радиусе 150 километров и нести полезную нагрузку в 50 кг, достигая скорости в 222 километра в час. На борту беспилотника могут быть размещены противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

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