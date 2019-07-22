В ГСЧС обратились к украинцам с просьбой

В ГСЧС попросили не разжигать костры в лесах, а также на сухой траве

Фото: pexels.com

По Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом предупредили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным УкрГидрометцентра, 22 июля в южной части, восточных, центральных и большинстве районов Киевской области чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В связи с этим, в ГСЧС попросили не разжигать костры в лесах, а также на сухой траве.

Как мы писали ранее, пожар на пшеничном поле произошел в Донецкой области. В результате выгорело 13 гектаров.

Напомним, в селе Камплица Змиевского района Харьковской области женщина попыталась потушить пожар самостоятельно и получила сильные ожоги.

Как сообщалось, четверо детей погибли на пожаре в Одесской области из-за халатности родителей. Также мы сообщали о мощном пожаре на складе секонд-хенда в Киевской области. Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек.

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