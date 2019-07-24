В ГСЧС предупредили украинцев о чрезвычайном уровне пожароопасности

Уровень пожароопасности наивысший – 5 класса

Фото ГСЧС.

В Украине в ближайшие два дня ожидается самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службу ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 24-25 июля в южных, восточных, центральных, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", – сообщили в ведомстве.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Как мы писали ранее, пожар на пшеничном поле произошел в Донецкой области. В результате выгорело 13 гектаров.

Напомним, в селе Камплица Змиевского района Харьковской области женщина попыталась потушить пожар самостоятельно и получила сильные ожоги.

Как сообщалось, четверо детей погибли на пожаре в Одесской области из-за халатности родителей. Также мы сообщали о мощном пожаре на складе секонд-хенда в Киевской области. Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек.

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