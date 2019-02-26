В Харькове испытали обновленный БТР-4: выдержал пулеметный огонь

Бронетранспортер вооружен 30-мм автоматической пушкой, противотанковым комплексом и автоматическим гранатометом и пулеметом

БТР-4. Фото: Укроборонпром

В Харькове испытали обновленный БТР-4: выдержал пулеметный огонь //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3bc/eac/5c73bceac0c0a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3bc/eac/5c73bceac0c0a.jpg 2019-02-26T05:25:00+02:00 Украина Бронетранспортер вооружен 30-мм автоматической пушкой, противотанковым комплексом и автоматическим гранатометом и пулеметом

Харьковские бронетанковые предприятия "Завод им. Малышева" и "ХКБМ им. Морозова", которые входят в состав госконцерна "Укроборонпром", завершают испытания БТР-4 с новыми корпусами, сообщает "Укроборонпром".

Сейчас "Завод им. Малышева" уже успешно завершил полный цикл испытаний первого образца БТР-4, а "ХКБМ им. Морозова" завершает аналогичную процедуру. Во время испытаний БТР-4 с новыми корпусами прошли несколько сотен километров по бездорожью и дорогам с твердым покрытием и выдержали испытания обстрелом, в том числе и из крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что уже в этом году предприятия готовы начать серийное производство бронетранспортеров из корпусов собственного изготовления, что позволит значительно увеличить темпы передачи этих боевых машин в ВСУ.

Уровень защиты, который обеспечивает эта машина, – один из высочайших среди бронетранспортеров и БМП, состоящих на вооружении ВСУ. На этой машине установлен боевой модуль БМ-7 "Парус" с 30-мм автоматической пушкой, высокоточный противотанковый комплекс "Барьер", автоматический гранатомет и пулемет. Благодаря наведению вооружение с помощью современного цифрового комплекса, удается достичь высокой точности огня, в том числе и уничтожение бронетехники противника на расстоянии до 5 км. В БТР-4 установлены мощный немецкий двигатель Deutz и автоматическая американская трансмиссия Allison, что позволяет разогнать почти 22-тонную машину до 110 км/ч.

Как мы сообщали еще в октябре прошлого года, в армию поступили новые БТР-4 с украинской броней. Производство отечественной спецстали и бронекомплектов для боевых машин наладили на предприятиях госконцерна "Укроборонпром".

А вот месяц назад в Харькове показывали обновленный БТР-4, на презентации которого присутствовали и министр обороны Степан Полторак. Он отмечал, что до сих пор корпуса для бронетранспортеров делали только на одном предприятии в Украине и не слишком качественно.

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