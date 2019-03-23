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В Харькове открыли уникальную фотовыставку женских портретов

Актуально
Сегодня, 19:38

До конца марта можно будет ознакомиться с фотоработами, на которых запечатлены выдающиеся женщины города конца 19 – начала 20 века

Владимир Оглобин
Владимир Оглобин.
В Харькове открыли уникальную фотовыставку женских портретов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/66d/0ca/5c966d0ca6436.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/66d/0ca/5c966d0ca6436.jpg Украина До конца марта можно будет ознакомиться с фотоработами, на которых запечатлены выдающиеся женщины города конца 19 – начала 20 века

Выставка с уникальным концептом открылась в Харькове. До конца марта можно будет ознакомиться с фотоработами, на которых запечатлены выдающиеся женщины города конца 19 – начала 20 века. Идея проекта вынашивалась три года.

Об этом написал в Facebook народный депутат Александр Грановский, который помогал в организации мероприятия. Выставка "Красота, написанная светом…" продолжит работать до 31 марта включительно в Харьковской муниципальной галерее.

"Когда получается хоть как-то поучаствовать в тех событиях, которые для определенных людей по-настоящему важны, это здорово и приятно. И особенно приятно потому, что в некоторых человеческих отношениях нет никакой грязи (читай политики), меркантильной корысти и искусственной лести", - отмечает он.

Координатор проекта Владимир Оглобин объясняет, что выставка должна заполнить некий вакуум, образовавшийся до 1917 года. Ему удалось собрать порядка 3 тысяч работ дореволюционного Харькова, которые он собирал по всему миру. Часть из них – оригиналы, часть – копии.

"Снимки харьковских мастеров конца XIX – начала XX века меня поразили. Однако выяснилось, что существует какой-то вакуум, поскольку было много неопределенности, был такой период, когда многим казалось, что до 1917 года ничего не было: не знали, как люди жили, как они выглядели, что из себя представляли. У меня благополучно слились интересы и историка, и фотографа, и исследователя", – комментирует Оглобин. По его словам, в начале прошлого столетия в Харькове работало порядка 300 фотографов.

Идея выставки вынашивалась три года. Депутат Харьковского горсовета Елены Горошко говорит, что проект призван объединить в себе историю города и людей, показать его красоту и величие. "Очень приятно, что в истории Харькова всегда было сильно женское начало", - рассказала Горошко.

Владимир Оглобин отмечает, что реализация идеи стала для него полной неожиданностью, поскольку нашлись люди, которые захотели поддержать его и идейно, и материально. "Я сделал так мало для того, чтоб эта выставка все-таки состоялась, а получилось так много, в конечном итоге. Я рад. Точно знаю: чтоб стать человеком, надо совершать человеческие поступки без оглядки на выгоды", - говорит Александр Грановский.

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Тег Харьков, выставка, фотовыставка, грановский

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