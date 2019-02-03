В Харькове под тяжестью снега рухнула крыша в гаражном кооперативе: есть пострадавшие
Механические повреждения также получили два автомобиля
В субботу вечером, 2 февраля, около 17:00, в Харькове на улице Зубенко под давлением большого количества снега обрушилась крыша в гаражном кооперативе. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Сообщается, что в результате обрушения пострадали 81 и 41-летний мужчины, которые были доставлены в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Предварительно, пострадавшие получили травмы головы и плеча.
Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
Кроме того, механические повреждения получили два автомобиля.
Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции г. Харьков. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Харьковской области под тяжестью снега рухнула крыша жилого дома.
Ранее в Харькове с крыши одного из домов в центре города сняли гигантскую сосульку весом в 100 кг, которая угрожала жизни пешеходов.
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