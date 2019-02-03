В Харькове под тяжестью снега рухнула крыша в гаражном кооперативе: есть пострадавшие

Механические повреждения также получили два автомобиля

В Харькове под тяжестью снега рухнула крыша в гаражном кооперативе: есть пострадавшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6f4/5ab/5c56f45ab2995.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6f4/5ab/5c56f45ab2995.jpg 2019-02-03T16:02:21+02:00 Украина Механические повреждения также получили два автомобиля

В субботу вечером, 2 февраля, около 17:00, в Харькове на улице Зубенко под давлением большого количества снега обрушилась крыша в гаражном кооперативе. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщается, что в результате обрушения пострадали 81 и 41-летний мужчины, которые были доставлены в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Предварительно, пострадавшие получили травмы головы и плеча.

Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Кроме того, механические повреждения получили два автомобиля.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции г. Харьков. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Харьковской области под тяжестью снега рухнула крыша жилого дома.

Ранее в Харькове с крыши одного из домов в центре города сняли гигантскую сосульку весом в 100 кг, которая угрожала жизни пешеходов.

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