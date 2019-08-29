В Харькове рецидивиста посадили за убийство соседа на 14 лет

Харьковская прокуратура добилась ужесточения наказания для убийцы, который в 2017-м году зарезал соседа по квартире

В Харькове бабушка едва не зарезала своего внука / Фото: Нацполиция

Харьковский Апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и приговорил к 14 годам лишения свободы за убийство ранее судимого харьковчанина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Прокуратура Харьковской области добилась в апелляции более сурового наказания для 59-летнего харьковчанина за совершение умышленного убийства и ряда краж с проникновением (ч.ч. 2, 3 ст. 185, п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины). По решению Харьковского апелляционного суда злоумышленник приговорен к 14 годам за решеткой", – говорится в сообщении.

По информации и.о. начальника управления прокуратуры области Евгения Шевченко, ранее Коминтерновский районный суд Харькова назначил наказание неоднократно судимому, в том числе за умышленное убийство, в виде 10 лет лишения свободы.

"Прокуратура не согласилась с назначенным минимальным наказанием, которое предусмотрено действующим законодательством, и обратилась в суд с апелляционной жалобой. Поскольку злоумышленник не раскаялся и уже имел судимость за совершение подобного преступления, прокурор настаивал на более суровом наказании", – добавили в прокуратуре.

В пресс-службе ведомства также напомнили обстоятельства трагедии. Так, сообщается, что убийство произошло в июне 2017-го года. Тогда убийца выпивал с приятелем, с которым они вместе снимали квартиру. Между ними возникла бытовая ссора, которая переросла в драку. Злоумышленник, чтобы доказать свою правоту, схватил кухонный нож и нанес своему оппоненту несколько ударов в живот. После того, как товарищ упал, злоумышленник не остановился. Он поднял тело мужчины и еще раз ударил его ножом. От полученных ранений 46-летний товарищ умер.

Также тогда следствие установило, что злоумышленник почти полгода предпринимал кражи телефонного кабеля на территории Слободского района города. В суде было доказано 20 эпизодов преступлений.

Ранее сообщалось, что под Киевом жестоко убили мужчину и бросили тело в канаву.

Крое того, новости "Сегодня" писали о том, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший.

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