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В Харькове реконструируют чернобыльскую больницу

Сегодня, 07:46

Ремонт начали восемь месяцев назад, прежде всего, заменили кровлю и старые коммуникации

В Харькове реконструируют чернобыльскую больницу Украина Ремонт начали восемь месяцев назад, прежде всего, заменили кровлю и старые коммуникации

В Харькове реконструируют чернобыльскую больницу. Там десятилетиями не видели ремонта. Начали еще летом, и менее чем за год сделали большую часть работ.

Заведующая отделением интенсивной терапии показывает новое оборудование. Говорит, недавно здесь стояли старые советские кровати. Аппараты для наркоза не обновлялись с семидесятых годов.

"Поменялось все: от стен, пола и потолка до новейшей современной медицинской аппаратуры, кроватей, осветительных приборов, санузлов", – говорит Юлия Мегера, заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии.

Изменения в областном диспансере радиационной защиты видят и пациенты.

Ликвидаторы несколько раз в год проходят плановые обследования. Если здоровье подводит, обращаются и чаще.

Ремонт, рассказывает директор, начали восемь месяцев назад. Прежде всего, заменили кровлю и старые коммуникации. Теперь реконструируют отделение за отделением. И везде устанавливают новое оборудование.

"Мы получили наркозную станцию, мы получили аппарат искусственной вентиляции легких, мы получили аппарат УЗИ, мы получили видео-гастроколоноскоп. А также получили много оборудования", – говорит Ирина Пирогова и.о. директора Харьковского областного диспансера радиационной защиты населения.

Деньги предоставляет Европейский инвестиционный банк, а также областной бюджет. Будут финансировать, уверяет губернатор, пока в диспансере не сделают капитальный ремонт.

"В этом только году закуплено 46 единиц медицинской техники и оборудования. От самого простого, до сложных аппаратов. Будем комплексно ремонтировать, будем продолжать работы. Полностью восстановим это медицинское учреждение, потому что это вопрос не просто социальных гарантий – это вопрос справедливости", – говорит Юлия Светличная, председатель Харьковской областной госадминистрации.

Такие комплексные работы продолжаются и в других областных и районных Харьковской области. В ближайшие несколько лет гуманитарная сфера будет оставаться для региона приоритетной.

Ранее мы уже писали, что в Харьковской области активно ремонтируют больницы.

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Тег Харьков, больница, Светличная

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