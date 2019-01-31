В Харькове собака жестоко покусала пятилетнюю девочку

Пятилетняя Аня возвращалась из садика, когда на нее напал пес

В Харькове собака жестоко покусала пятилетнюю девочку 2019-01-31T22:26:00+02:00 Украина Пятилетняя Аня возвращалась из садика, когда на нее напал пес

В Харьковской области пятилетнюю девочку за голову покусала собака: когда Аня вместе с мамой и младшей сестрой возвращалась домой из детсада, на нее неожиданно бросился большой пес.

Собака кинулась на ребенка на узенькой дорожке – рядом детсад, а за ним – школа, с другой стороны – частный сектор, и едва ли не в каждом дворе – собака. На снегу остались внушительные пятна крови.

"Вот здесь, и здесь, и ухо подорвано", – показала мать ребенка места укусов, добавив, что нападение произошло, когда она вместе с двумя дочками шла из детсада. А собаку на поводке вела хозяйка – на поводке, но без намордника, и та набросилась на них безо всяких причин.

"Как-то все очень неожиданно получилось. – Собака лаяла? – Она вообще молча. Ни рык, ни гав, вообще ничего, молча. – Сразу схватила? – Дотянулась, лапы поставила и начала грызть", – отметила мать пострадавшей Мария Надьон.

Врачи успокаивают, что лицо ребенка почти не травмировано, а угрозы жизни – нет.

"Ребенку оказана специализированная комплексная: и хирургическая, и иммунологическая помощь. Назначено лечение. Сейчас ребенок в удовлетворительном состоянии", – заверил Сергей Бевз, заведующий отделением интенсивной терапии Харьковской областной детской больницы.

Обследовал Аню и рабиолог, чтобы исключить риск заражения бешенством. В свою очередь, владелица собаки уверяет, что у ее собаки есть все необходимые прививки – это молодой пес породы американская акита. Обычно тихий и спокойный. Что могло вызвать агрессию, она не понимает.

"Собака абсолютно здорова, привита, все. И никогда, никогда не это... Все ее гладят, заходят. Никогда. Кто мог бы подумать, что она вот это?! Я бы не могла подумать в жизни. В жизни!" – объяснила Любовь.

Женщина своей вины не отрицает и заверила, что готова заплатить за лечение и реабилитацию пострадавшей девочки. Родители же говорят, что сразу же после выздоровления дочери пойдут к городским чиновникам и будут просить, чтобы в Дергачах появились огражденные площадки для выгула собак, чтобы животных не выгуливали рядом с детьми.

"Там и специальные тренажеры для них стоят. Можно и погулять, и выгулять собаку – и это безопасно для окружающих. Да, не спорю, прогуляться, пробежаться можно. Но для этого у нас есть лес, идите в лес. Прогуляйтесь, пробегитесь и возвращайтесь домой. Нечего гулять возле садиков и детских школ", – заявил Владимир Надьон, отец пострадавшей девочки.

После двух суток интенсивной терапии Аню выписали из реанимации. Девочке, объясняют медики, еще придется пройти курс лечения, и, возможно, понадобиться помощь психолога, а весной она сможет вернуться в детсад.

Напомним, не так давно в частном секторе Днепровского района Запорожья овчарка набросилась на шестилетнюю девочку и нанесла ей серьезные ранения.

Напомним, ранее мы писали о том, как во Львове скончалась 68-летняя женщина, которая заболела бешенством после укуса собственной собаки.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове собака жестоко покусала пятилетнюю девочку". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...