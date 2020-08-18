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В Харькове вышла книга об участии Национальной полиции в административных судах Украины

18 августа, 16:00

Актуально

Издание имеет не только научное, но и сугубо практическое значение

Книга об участии Национальной полиции в административных судах Украины предствлена в Харькове. Автор монографии – Александр Бударный, кандидат юридических наук и полковник полиции з 20-летним опытом работы в правоохранительных органах – исследует проблематику административно-правовых споров в условиях реформирования Нацполиции.

Как отмечает профессор Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Дмитрий Лученко, издание имеет не только научное, но и сугубо практическое значение.

"В отечественной юридической науке почти отсутствуют работы на эту тему, особенно такие, которые предлагают конкретные пути решения проблемных вопросов, – говорит Дмитрий Лученко. – Тогда как автор разработал и предложил конкретные, научно обоснованнные предложения по усовершенствованию правовой регламентации отношений".

Автор освещает аспекты таких дел, как обжалования результатов люстрации, учета полицией стандартов защиты прав человека, сформированных практикой ЕСПЧ и других прецедентов последних лет. По словам Александра Бударного, книга адресована преподавателям, научным работникам, студентам, а также коллегам.

"Юридические исследования последних лет не учитывают многих категорий дел, которые обусловлены современными реформационными процессами, – подчеркнул автор. – Поэтому надеюсь, что эта работа пригодится и поможет заполнить научно-теоретические и практические пробелы при применении правовых предписаний".

Значительное место в книге занимают предложения по внесению изменений в законы Украины "О Национальной полиции", Кодекса административного судопроизводства, Кодекса законов о труде, Кодекса об административных правонарушениях и другие, которые в полной мере соответствуют принципам верховенства права, Конституции Украины и практике Европейского суда по правам человека.

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книга админсуд монография Нацполиция Александр Бударный
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