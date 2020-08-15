В Харькове задержан психбольной, подозреваемый в зверском убийстве матери

В Харькове полиция задержала психически больного мужчину, который обоснованно подозревается в убийстве собственной матери.

Поиски злоумышленника продолжались почти две недели. 14 августа около 21:30 сотрудник патрульной полиции увидел у дома на улице Валентиновской мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого. Благодаря слаженным действиям полицейских он был задержан, сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Копы напомнили, что 1 августа в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир дома по проспекту Тракторостроителей тела 74-летней хозяйки с многочисленными колото-резаными ранами тела, спины и лица.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В совершении данного преступления обоснованно подозревался 49-летний сын убитой, страдающий психическим расстройством (шизофренией). На его розыск был ориентирован личный состав полиции и общественность. Сейчас в связи с заболеванием злоумышленник находится в специализированной больнице.

Напомним, в Киеве полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 52-летней женщины, которое произошло в Святошинском районе. Женщину нашла ее коллега по работе на балконе квартиры по улице Чистяковской.

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