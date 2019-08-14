В Харьковской области россиянина будут судить за убийство

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Полицейские Харьковской области совместно с коллегами из Днепропетровской задержали россиянина за совершение убийства. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По информации полиции, злоумышленник лишил жизни жителя Лозовского района и скрывался от следствия на территории соседней области.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность 44-летнего гражданина Российской Федерации к совершению преступления … 10 августа около 22:00 погибший и злоумышленник находились в гостях у 28-летнего знакомого. Компания принимала алкоголь. Около 23:00 хозяин дома в состоянии сильного алкогольного опьянения пошел отдыхать, а гости продолжали распивать спиртное. Между мужчинами возник словесный конфликт, в результате которого правонарушитель нанес 36-летнему гражданину множественные удары в область головы. От полученных травм мужчина скончался", – сообщили в полиции.

Также сообщается, что 13 августа работники Лозовского отдела полиции совместно с сотрудниками Юрьевского отделения полиции Павлоградского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области задержали злоумышленника вблизи села Жемчужное. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от семи до 15 лет тюремного заключения. Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – уточняет пресс-служба полиции.

Ранее сообщалось о жуткой семейной трагедии в Коростене Житомирской области, где мужчина убил жену и покончил жизнь самоубийством.

Также недавно на столичных Теремках произошло жестокое убийство 18-летней девушки . В преступлении подозревается ее ровесник, которого задержали в Полтаве. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram