В Харьковской области на свалке нашли тело убитой женщины

В Харьковской области на свалке города Лозовая нашли тело убитой женщины. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщается, что правоохранители оперативно установили, что погибшая – 40-летняя жительница Лозовой.

"Полицейские решают вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Местные СМИ сообщили, что тело женщины нашли, когда мусоровоз выгружался на свалке. Также сообщается, что на руке у убитой были дорогие часы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший.

При этом сообщалось об убийстве 18-летней девушки на столичных Теремках. Подозреваемым оказался ее ровесник, а его задержание проходило в Полтаве. При этом, еще когда полицейским не было известно об убийстве девушки, вместе с родителями и адвокатом парень прибыл в полтавскую полицию и написал заявление о том, что в Киеве на него было совершено нападение.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram