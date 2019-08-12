В Харькове пограничники изъяли поддельных сигарет на миллион гривен

В результате обыска правоохранители изъяли более 30 тыс. пачек

/ Фото: Pixabay

Правоохранители Харьковской области накрыли склад, который был частью канала поставки контрафактных табачных изделий. Об этом сообщает Восточное региональное Управление ГПСУ.

По информации ведомства, группа в составе оперативников Восточного регионального управление ГНСУ, оперативного управления ГФСУ Харьковской области, под руководством Холодногорского отдела Харьковской местной прокуратуры, провела ряд обысков на складских помещениях одной из логистических компаний Харькова.

"По результатам обысков правоохранители обнаружили и изъяли из обращения 29,4 тыс. пачек контрафактных сигарет на более 1 млн грн", – указывается в сообщении пограничников.

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Правоохранители уточнили, что по факту начато уголовные производства по ст. 204 УК "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров" и 227 УК "Умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции".

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На данный момент проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступлений, механизма противоправной деятельности и других обстоятельств.

Ранее сообщалось, в начале месяца на Закарпатье пограничники задержали фуру с контрабандными сигаретами.

Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. По предварительным подсчетам, стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

Кроме того, ранее в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более шести миллионов гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

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