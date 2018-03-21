В Херсоне задержали экс-разведчика "ДНР", который скрывался три года

Сегодня, 18:20

Бывший работник органов МВД "трудоустроился" в разведуправлении "республиканской гвардии "ДНР"

В Херсоне задержали экс-разведчика "ДНР", который скрывался три года

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Херсоне бывшего боевика так называемой республиканской гвардии "ДНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель Херсона в 2015 году решил подзаработать в незаконных вооруженных формированиях боевиков. Бывший работник органов МВД "трудоустроился" в разведуправлении "республиканской гвардии "ДНР".

Через три месяца после конфликта с представителями казачьих группировок мужчина оставил террористов и долгое время скрывался в родном городе.

Сотрудники СБУ задержали бывшего боевика на одной из улиц Херсона. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно избрания меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, в Харькове задержали "депутата ДНР", владеющего сетью продуктовых магазинов на Донбассе.

Также мы писали, что в Мариуполе "народного мэра" осудили за сепаратизм.

Также сообщалось, что в Запорожье начался суд над блогером, которого обвиняют в сепаратизме и помощи "ДНР".
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Источник:

"Сегодня"

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