В Херсоне задержали экс-разведчика "ДНР", который скрывался три года

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Херсоне бывшего боевика так называемой республиканской гвардии "ДНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель Херсона в 2015 году решил подзаработать в незаконных вооруженных формированиях боевиков. Бывший работник органов МВД "трудоустроился" в разведуправлении "республиканской гвардии "ДНР".

Через три месяца после конфликта с представителями казачьих группировок мужчина оставил террористов и долгое время скрывался в родном городе.

Сотрудники СБУ задержали бывшего боевика на одной из улиц Херсона. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно избрания меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, в Харькове задержали "депутата ДНР", владеющего сетью продуктовых магазинов на Донбассе.

Также мы писали, что в Мариуполе "народного мэра" осудили за сепаратизм.

Также сообщалось, что в Запорожье начался суд над блогером, которого обвиняют в сепаратизме и помощи "ДНР".