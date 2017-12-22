В Херсонской области из-за нового котла в школе дети мерзнут и болеют

Деньги из госбюджета селу дали на экономный котел, который работает на альтернативном топливе, но подрядчик установил систему, рассчитанную на антрацит и дрова

В сельской школе в Херсонской области установили модернизированные котлы отопления. Но дети вынуждены сидеть за партами в куртках. Батареи едва теплые. Родители говорят, подрядчик установил совсем не тот котел.

Такое количество угля выделяют в сутки для отопления, кочегары говорят, мало. В топке остатки. В школе батареи едва теплые. Тут холодно.

Родители не понимают, зачем заменили котел. Дети в холодных классах начали болеть.

Сергей, сын подрядчика, который установил котел, объясняет, котельная работает в тестовом режиме. Жалуется: уголь – не тот.

Деньги из госбюджета селу дали на экономный котел, который работает на альтернативном топливе. Но подрядчик установил систему, рассчитанную на антрацит и дрова. Их в селе нет.

Почему подменил котел, подрядчик объясняет просто, захотел заработать. Мол, не было денег на предоплату, поэтому купил дешевле.

Чиновники, которые должны были контролировать подрядчика, разводят руками, утверждают, что подрядчик получил только 30%. Но в прокуратуре другие расчеты – подрядчику оплатили почти всю сумму

Полиция начала расследование, а подрядчик пытается все исправить.

Пока школьники будут на каникулах, котел обещают переделать под тот уголь, который есть в селе.