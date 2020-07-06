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Базы отдыха Херсонской области тотально проверяют на коронавирус

6 июля, 15:58

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Уже проведены десятки ПЦР-тестов среди работников баз отдыха села Железный Порт

Власти Херсонской области начали проверку персонала баз отдыха на COVID-19. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко на своей странице в Facebook в понедельник, 6 июля.

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"Это позволит контролировать распространение вируса COVID-19 в области, своевременно выявлять больных, реагировать и создавать условия для безопасного отдыха гостей и жителей нашей области. Берегите себя и не пренебрегайте простыми правилами безопасности во время карантина!", – говорится в сообщении.

По его словам, уже проведено 40 ПЦР-тестов среди работников баз отдыха села Железный Порт – результат отрицательный, коронавируса не обнаружили.

Также отмечается, что за минувшие сутки новых заражений коронавирусом на Херсонщине не выявили. Всего в области зафиксировано 196 заражений COVID-19.

Напомним, Минздрав назвал регионы, которые еще не готовы ослаблять карантин. Из списка вышла столица.

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Также ранее мы сообщали, что в Украине резко снизилось количество новых зараженных коронавирусом, и даже президент Владимир Зеленский отметил, что динамика распространения эпидемии стабилизировалась.

Безопасно ли ходить в рестораны во время карантина – смотрите видео.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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проверка тестирование карантин лето база отдыха Херсонская область Железный Порт COVID-19

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