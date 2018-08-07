В Херсонской области полицейский устроил вооруженные "разборки" в заповеднике

Сегодня, 06:45

В полиции открыли два уголовных производства: в отношении егеря и полицейского. Расследование ведет и служба внутренней безопасности полиции


В Херсонской области егеря задержали полковника полиции, который устроил "разборки" с работниками заказника. Но когда после драки его доставили в больницу, он попросту сбежал.

Работник заказника разозлил друзей владельца внедорожника тем, что пытался выписать ему штраф за езду по заповеднику.

Водителя внедорожника егерь застал загорающим на песке. Нарушитель сбежал, бросив машину, и егерь перевез ее к сторожке. Забирать авто пришла вооруженная компания.

Егеря вызвали полицейских. До их приезда егерь Сергей скрутил нападающего, отобрав пистолет.

"Если бы у него не заклинило патрон в патроннике, я не знаю, я чисто случайно увернулся, пуля прошла в стену возле кровати", – рассказывает Сергей Ткаченко, егерь Черноморского биосферного заповедника.

Егерь с ушибами и сотрясением мозга – в неврологии. А задержанный им оказался полицейским. При себе у него было удостоверение. Полковник Владимир Журавель, начальник одного из управлений Нацполиции в Сумской области. Его доставили в другую райбольницу, но оттуда он сбежал.

Сын полковника Илья, который вместе с отцом пришел в дом егеря, уверяет: в заповедник заехали случайно.

В полиции открыли два уголовных производства. В отношении егеря и полицейского. Расследование ведет и служба внутренней безопасности полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве обстреляли автомобиль и украли из него два миллиона.

Напомним, во Львове из-за конфликта на дороге мотоциклист выстрелил в автомобилиста.
стрельба

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"Сегодня"

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