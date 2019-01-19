В Херсонской области разыскивают двух девочек-подростков
Девочки вышли поиграть на улице возле дома и пропали без вести
В Херсонской области Днепровское отделение полиции разыскивает двух малолетних девочек – Платонову Дарью и Глущук Анну, жительниц пгт Антоновка. Об этом сообщает областное управление Нацполиции.
По данным правоохранителей, в пятницу, 18 января, около 16:00 девочки вышли поиграть на улицу возле дома и до сих пор не вернулись домой.
Платонова Дарья Ивановна, 2008 года рождения.
Приметы: на вид 10 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы черные, прямые, длинные, нос маленький, глаза карие.
Была одета во вязанную шапку розового цвета, красное драповое пальто с розовыми вставками, зимние кожаные ботинки.
Глущук Анна Ивановна, 2009 года рождения.
Приметы: на вид 10 лет, рост 140-145 см, волосы русые до плеч.
Была одета в темно-вишневую болоньевую куртку с капюшоном, длиной ниже пояса, спортивные штаны темно-серого цвета с черной полоской, вязаную шапку с помпоном бело-розового цвета, розовые зимние кожаные ботинки.
В полиции обратились к неравнодушным гражданам с просьбой сообщать любую известную информацию о местонахождении несовершеннолетних по телефонам 050-50-33-421, 050-318-51-30, 050-88-42-676 или "102".
Напомним, в Днепре полицейские в трамвае встретили ребенка, который самостоятельно приехал в город из Павлограда, чтобы прогулять школу. 9-летний сбежал из дома, чтобы при помощи своего музыкального инструмента заработать денег в общественном транспорте.
Ранее мы писали, что в Киевской области разыскали 12-летнего мальчика, который ушел из дома и бродил по улицам столицы. Во время патрулирования железнодорожной станции в пгт Калиновка работники ювенальной превенции заметили пропавшего мальчика на перроне. Выяснили, что все это время беглец гулял по улицам Киева, ночевал в подъездах и питался тем, чем угощал его друг.
Кроме того, в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновения ребенка в течение первых двух часов.
По статистике правоохранителей, ежедневно в Украине принимают в среднем около двух десятков заявлений об исчезновении несовершеннолетних. К счастью, около 90% пропавших несовершеннолетних удается найти в первые сутки после исчезновения.
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