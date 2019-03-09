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В Херсонской области СБУ предотвратила заказное убийство: опубликованы фото

Сегодня, 18:32

Сотрудники спецслужбы задержали организатора преступления

В Херсонской области СБУ предотвратила заказное убийство: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3e7/3ba/5c83e73ba0645.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3e7/3ba/5c83e73ba0645.jpg Украина Сотрудники спецслужбы задержали организатора преступления

В Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили заказное убийство фермера и задержали организатора преступления. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

Оперативники выяснили, что один из членов организованной группировки из Запорожья подыскивал исполнителей заказного убийства в криминальной среде Кировоградской области. Организатор собирался похитить фермера с целью вымогательства 100 тысяч долларов. После получения всей суммы предпринимателя собирались убить.

Во время операции сотрудники СБУ имитировали похищение предпринимателя, а потом задержали заказчика и исполнителя преступления после передачи части "гонорара" в размере 40 тысяч долларов.

Было открыто уголовное производство, в рамках которого были установлены все участники организованной группировки. Задержанному заказчику сообщили о подозрении в совершении преступления по статье "вымогательство", решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее в одном из ресторанов Киева обнаружили "вора в законе" Нодара Руставского и российского криминального "авторитета" по прозвищу Полузверь.

Также мы писали о том, как из Украины выдворили "вора в законе" по кличке "Тенго Гальский". Авторитет жил в Киеве и курировал воров из кавказского региона.

Также из Украины снова депортировали "вора в законе": 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами, занимающимися незаконным завладением машинами, отправили в Стамбул.

Ранее в полиции сообщили, что в Украине находятся до 40 воров в законе и к некоторым на прием ходят депутаты. Организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ.

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Тег СБУ, убийство, Запорожье, заказное убийство

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