В Херсонской области СБУ предотвратила заказное убийство: опубликованы фото
Сотрудники спецслужбы задержали организатора преступления
В Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили заказное убийство фермера и задержали организатора преступления. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.
Оперативники выяснили, что один из членов организованной группировки из Запорожья подыскивал исполнителей заказного убийства в криминальной среде Кировоградской области. Организатор собирался похитить фермера с целью вымогательства 100 тысяч долларов. После получения всей суммы предпринимателя собирались убить.
Во время операции сотрудники СБУ имитировали похищение предпринимателя, а потом задержали заказчика и исполнителя преступления после передачи части "гонорара" в размере 40 тысяч долларов.
Было открыто уголовное производство, в рамках которого были установлены все участники организованной группировки. Задержанному заказчику сообщили о подозрении в совершении преступления по статье "вымогательство", решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, ранее в одном из ресторанов Киева обнаружили "вора в законе" Нодара Руставского и российского криминального "авторитета" по прозвищу Полузверь.
Также мы писали о том, как из Украины выдворили "вора в законе" по кличке "Тенго Гальский". Авторитет жил в Киеве и курировал воров из кавказского региона.
Также из Украины снова депортировали "вора в законе": 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами, занимающимися незаконным завладением машинами, отправили в Стамбул.
Ранее в полиции сообщили, что в Украине находятся до 40 воров в законе и к некоторым на прием ходят депутаты. Организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ.
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