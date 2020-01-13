Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,59

В Херсонской области вынесли приговор "крупному начальнику Д/ЛНР": чем он занимался

13 января, 12:41

Приговор был вынесен заочно по материалам СБУ

/ Фото: Pixabay

В Херсонской области по материалам Службы безопасности Украины заочно был осужден местный житель – его приговорили к восьми годам тюрьмы за помощь террористам так называемых "Л/ДНР".

Как сообщили в украинской спецслужбе, в ходе досудебного расследования было установлено, что житель Новой Каховки вел активную антиукраинскую пропаганду и агитацию, а в октябре 2014 года выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области.

"Злоумышленник присоединился к террористам и занял пост заместителя командира по работе с личным составом одного из незаконных вооруженных формирований. Боевик вел подбор кадров для вступления в террористическую организацию "ДНР", контролировал несение дежурств на блокпостах и в казармах, следил за выполнением приказов главарей террористов", – говорится в сообщении.

Также в СБУ подчеркнули, что осужденный допрашивал захваченных в плен бойцов Вооруженных сил Украины, чтобы установить штатную численность украинских подразделений, их командования и дислокации на территории населенных пунктов Донецкой области.

Было установлено, что с сентября 2016 года, находясь на оккупированной территории Луганской области, "злоумышленник принимал участие и способствовал деятельности террористической организации "ЛНР".

"На основании полученных органом досудебного расследования доказательств Бердянский горрайонный суд Запорожской области признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "участие в террористической группе или террористической организации", и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы", – резюмировали в СБУ.

Как сообщали новости "Сегодня", СБУ разоблачила вербовку российскими спецслужбами жен офицеров украинской армии. Российская спецслужба вместе с боевиками запугивали женщин и требовали от них "слива" военной информации.

Также в СБУ ранее рассказывали подробности о вербовке украинцев в России. Двоих харьковчан, которые по личным делам отправились в Россию, задержали сотрудники дорожно-патрульной службы и передали представителям Федеральной службы безопасности РФ. А дальше с ними началась "работа".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

СБУ Донбасс приговор оккупанты Херсонская область

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)
Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)Политика
25 тысяч гривен за авто: кому придется заплатить транспортный налог
25 тысяч гривен за авто: кому придется заплатить транспортный налогАвто
Морозно и сухо: какие сюрпризы подготовила погода для украинцев
Морозно и сухо: какие сюрпризы подготовила погода для украинцевУкраина
Киев имел доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до заявлений других стран – Данилов
Киев имел доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до заявлений других стран – ДаниловУкраина
На Печерске задержали самого старого карманника Киева: фото
На Печерске задержали самого старого карманника Киева: фотоПроисшествия
В Херсонской области произошла стычка лесников с
В Херсонской области произошла стычка лесников с "черными лесорубами": есть погибшийДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...