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В Хмельницком ликвидировали наркоцех: наварили "зелья" на 2 млн гривен

5 сентября, 17:34

У задержанных изъяли оружие и патроны

В Хмельницком 36-летний местный житель и 25-летний житель Ярмолинецкого района наладили производство оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ. Подпольный цех они обустроили на территории частного домохозяйства одного из дачных кооперативов. Сбывали наркотики методом "закладок". Заказ принимали через интернет-мессенджер, а оплату клиенты совершали с помощью электронного кошелька, сообщает Нацполиция области.

В общем полицейские зафиксировали 6 фактов сбыта наркопродукции. Кроме того, во время обысков у них изъяли более 7 кг марихуаны, 119 растений конопли, около 1,5 кг прекурсора, готовый амфетамин, а также различные наркотические таблетки. Часть наркотиков уже была расфасована для "закладок". Также полицейские обнаружили оружие и патроны.

Все изъятое правоохранители направили на экспертизу. Злоумышленников задержали. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно во Львове задержали наркоторговцев, которые сбывали героин, амфетамин и другие наркотики. Одним из дилеров оказался сотрудник полиции.

Напомним, ранее в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

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Источник: Сегодня

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