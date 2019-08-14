В Хмельницкой области мошенник обманул Героя Украины на 20 тысяч долларов

Полиция расследует мошенническую деятельность руководителя общественной организации, ему грозит до восьми лет тюрьмы

В Хмельницкой области правоохранители объявили подозрение мужчине, который обманным путем присвоил средства Героя Украины, сейчас полиция расследуют другие случаи мошенничества подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба региона.

"Детективы следственного управления полиции Хмельницкой области совместно с работниками внутренней безопасности НПУ, под процессуальным руководством военной прокуратуры Хмельницкого гарнизона, в ходе расследования уголовного производства собрали доказательства причастности мужчины, который позиционирует себя руководителем общественной организации, к завладению мошенническим образом денежными средствами в крупных размерах, принадлежащих военнослужащему ВСУ, Герою Украины. Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении мошенничества", – говорится в сообщении.

На данный момент следствием установлено, что в 2011 году знакомый военнослужащего, зная о наличии у него значительной суммы средств (20 тыс. долларов), предложил ему сделать выгодное вложение этих средств в финансовое учреждение. За это мужчине было обещано получения ежемесячного дохода в виде процентов на основании договора финансовой возвратной финансовой помощи.

"После подписания всех экземпляров договора военнослужащий передал 160 тыс. гривен (на то время эквивалент – 20 тыс. долларов) … В подтверждение факта передачи средств он получил свой экземпляр договора. Однако с момента заключения договора военнослужащий ни одной гривны процентов так и не получил, как и своих собственных вложенных средств", – уточнили в полиции.

На данный момент следователи устанавливают других пострадавших от мошеннических действий фигуранта.

Сейчас злоумышленнику сообщено подозрение по ч.3 ст. 190 УК Украины. В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

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