В Хмельницком начали курсировать бесконтактные троллейбусы: видео

Городская власть говорит, что сэкономила десятки миллионов гривен, благодаря новинке

Транспорт на батарейках. В Хмельницком с сегодняшнего дня курсируют автономные троллейбусы. Теперь местные жители могут добраться даже до тех районов, где специальных проводов нет. Экономно и экологично – нахваливает власть.

Управлять таким троллейбусом – сплошное удовольствие, говорит Инна Залевская. Здесь все компьютеризировано. Чтобы перейти в автономный режим, надо только нажать кнопку.

"Штанги опускаются и он едет уже на аккумуляторах. Оно выбивает напряжение это и переключается троллейбус самостоятельно на аккумуляторы", – объясняет Инна.

Так троллейбус может проехать 20 километров. Затем снова потребует зарядки.

Виктор Паламарчук, директор хмельницкого коммунального предприятия "Электротранс":

"Чтобы зарядить данный троллейбус, а он будет заряжаться от контактной сети по ходу, то это будет стоить десятки гривен".

В горсовете посчитали, чтобы проложить маршруты в микрорайоны, куда до сих пор не ездили троллейбусы, нужно как минимум полмиллиарда гривен. На автономные же потратили чуть больше 40 миллионов.

Александр Симчишин, городской голова Хмельницка:

"Надо было бы где-то на полмиллиарда строить контактную сеть. То есть, это речь идет о десятках миллионов гривен экономии".

Людям тоже дешевле. Маршрутки в другой конец города стоят минимум 15 гривен. А на троллейбусе – только 3,50.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Харьков получил новые троллейбусы из партии, купленной за деньги ЕБРР. Как сообщили в горсовете, "рогатые" от компании "Богдан Моторс" отличаются низким полом, с усиленным кондиционером и отоплением, зарядными USB-портами в салоне.

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