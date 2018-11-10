В Хмельницком открыли один из крупнейших в стране кинологических центров

Теперь вместе с пограничниками аэропорты будут патрулировать полицейские, активнее привлекать четвероногих будут и к охране порядка на улицах

Кинологические службы обеспечивают безопасность в аэропортах, вокзалах и на улицах украинских городов и сел. Задача правоохранителей с собаками – не допустить контрабанды оружия, взрывчатки и наркотиков. Об этом министр внутренних дел и председатель национальной полиции говорили сегодня в Хмельницком.

Приехали на открытие одного из крупнейших в Западной Украине кинологического центра. Теперь вместе с пограничниками аэропорты будут патрулировать полицейские. Активнее привлекать четвероногих будут и к охране порядка на улицах.

"Наша безопасность – это качество жизни каждого украинского. И ваш труд – это качество жизни каждого украинца", – сказал Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины.

Ранее мы писали, что напряженная ситуация в стране делает еще более востребованными собак, натренированных на поиск оружия, взрывчатки и на задержание террористов.

Напомним, в аэропорту Одессы приступили к несению службы три овчарки, спаниель и лабрадор. Как рассказали в отделе коммуникации облполиции, правоохранители со служебными собаками будут контролировать всю территорию аэропорта, но особое внимание будут уделять зонам прилета и отлета. Их задача — выявлять пассажиров, которые перевозят наркотики.