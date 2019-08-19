В Хмельницком суд арестовал блогера, который избил ветерана АТО

В Хмельницком местный суд взял под стражу блогера, издевался над ветераном АТО. Ему инкриминируют хулиганство

В Хмельницком состоялось заседание местного суда, на котором было принято решение избрать меру пресечения для скандального блогера, который распространил в Сети видео, на котором издевается над ветераном АТО. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Хмельницкой области.

По информации ведомства, полиция Хмельницкой объявила блогеру о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Как известно, в конце июля текущего года социальные сети и СМИ облетело видео, на котором скандальный блогер на камеру издевается над участником АТО и бьет его.

"Внимательно изучив видеоматериалы и сопоставив факты, детективы из Хмельницкого отдела полиции установили, что событие происходило в городе Хмельницком, и сразу начали уголовное производство", – сообщили в полиции.

После того, как полицейские нашли пострадавшего, который не обращался с жалобой по этому поводу, он решил написать заявление о преступлении, чтобы злоумышленник ответил перед законом за свои действия. Далее детективы собрали доказательную базу и добились, чтобы блогеру заочно объявили о подозрении и суд дал разрешение на его задержание .

В итоге, как ранее сообщали новости "Сегодня", совместными усилиями Хмельницкой и Николаевской полиции скандального блогера задержали в Николаеве и доставили в Хмельницкий. На данный момент известно, что задержанным оказался 32- летний житель Бердичева, ранее судимый за кражу и по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

"В качестве меры пресечения Хмельницкий горрайонный суд избрал блогеру содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 40 140 гривен", – говорится в сообщении полиции.

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