В Хмельницком задержали известного криминального авторитета

"Молдован", несмотря на запрет, снова вернулся в Украину

Фото: СБУ.

В Хмельницком сотрудники Службы безопасности Украины задержали известного криминального "авторитета" по кличке "Молдован". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, мужчина незаконно находился на территории Украины. Гражданин Молдовы был ранее судим за совершение тяжких преступлений и, несмотря на запрет въезда, снова прибыл в нашу страну.

"Вора в законе" задержали в рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 332-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное пересечение государственной границы). Сейчас ему сообщили о подозрении.

Напомним, в апреле текущего года "Молдована" выдворили из Украины и запретили ему въезд в страну на пять лет. В криминальной среде он получил статус так называемого "смотрящего за транзитом" и контролировал поставки наркотиков в места лишения свободы.

Также мы писали о том, как из Украины выдворили "вора в законе" по кличке "Тенго Гальский". Авторитет жил в Киеве и курировал воров из кавказского региона.

Кроме того, из Украины снова депортировали "вора в законе": 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами, занимающимися незаконным завладением машинами, отправили в Стамбул.

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