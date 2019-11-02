В Хмельницкой области перевернулся рейсовый автобус: восемь пострадавших

Под Каменец-Подольским произошло жуткое ДТП – рейсовый автобус слетел в кювет и перевернулся. Пострадали восемь человек, сообщили в пресс-службе полиции в Хмельницкой области.

Авария случилась около 11:00 2 ноября на окраине села Должок. Рейсовый автобус ехал по маршруту "Залесье-1 – Каменец-Подольский". По предварительной информации, в автобусе заклинило колесо, но окончательных выводов о причинах аварии пока нет.

В результате ДТП пострадали 31-летний водитель и семь пассажиров. Всех пострадавших с травмами доставили в Каменец-Подольскую районную больницу.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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