В Хмельницкой области задержана мать ребенка, выброшенного в чемодане

Полиция задержала разыскиваемую мать убитого мальчика, которая оставила умирать ребенка в чемодане. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Черновицкой области.
Так, 2 августа по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что на территории Хмельницкой области в междугородном автобусе пассажиры видели женщину, которую ищет полиция. По словам заявительницы, это была мать, которая оставила мертвого сына в чемодане на пустыре.
По свидетельствам очевидцев полиция установила ее местонахождение, женщина задержана и допрашивается.
Женщина объяснила полицейским, что вечером 25-го июня у сына вдруг поднялась температура. Она дала ребенку по своему усмотрению лекарства и легла спать. По словам матери, когда она проснулась через несколько часов, у сына были судороги. Пока она искала необходимые медикаменты, ребенок умер. Женщина также рассказала правоохранителям, что испугалась обвинений в ненадлежащем уходе за ребенком, а потому чемодан с мертвым сыном вывезла подальше на пустырь и дальше скрывалась у знакомых.
Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня возле Черновцов нашли чемодан с телом ребенка. Жуткую находку обнаружили случайные прохожие. После этого полиция начала разыскивать мать ребенка.
Напомним, ранее в Ровно 21-летняя девушка убила свою маленькую дочь. Подробней смотрите в сюжете:
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