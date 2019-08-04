Женщина рассказала, почему избавилась от своего сына, и как он оказался в чемодане

/ Фото: Facebook

В Хмельницкой области задержана мать ребенка, выброшенного в чемодане https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 2019-08-04T09:04:18+03:00 Украина Женщина рассказала, почему избавилась от своего сына, и как он оказался в чемодане

Полиция задержала разыскиваемую мать убитого мальчика, которая оставила умирать ребенка в чемодане. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Черновицкой области.

Так, 2 августа по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что на территории Хмельницкой области в междугородном автобусе пассажиры видели женщину, которую ищет полиция. По словам заявительницы, это была мать, которая оставила мертвого сына в чемодане на пустыре.

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По свидетельствам очевидцев полиция установила ее местонахождение, женщина задержана и допрашивается.

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Женщина объяснила полицейским, что вечером 25-го июня у сына вдруг поднялась температура. Она дала ребенку по своему усмотрению лекарства и легла спать. По словам матери, когда она проснулась через несколько часов, у сына были судороги. Пока она искала необходимые медикаменты, ребенок умер. Женщина также рассказала правоохранителям, что испугалась обвинений в ненадлежащем уходе за ребенком, а потому чемодан с мертвым сыном вывезла подальше на пустырь и дальше скрывалась у знакомых.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня возле Черновцов нашли чемодан с телом ребенка. Жуткую находку обнаружили случайные прохожие. После этого полиция начала разыскивать мать ребенка.

Напомним, ранее в Ровно 21-летняя девушка убила свою маленькую дочь. Подробней смотрите в сюжете:

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