В ход пошли гранатометы: боевики нанесли ВСУ новый урон

Враг ударил на двух направлениях, но получил адекватный ответ

На Донбассе украинская армия сегодня понесла новые потери – боевики ранили военнослужащих, обстреляв позиции ВСУ из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, сообщает штаб Объединенных сил.

Так, 27 апреля российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня у населенного пункта Пивденное: противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один наш защитник получил осколочное ранение.

Также недалеко от населенного пункта Крымское был ранен еще один боец. Противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

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"Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебные учреждения. Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", – заявили в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 апреля боевики ударили из запрещенного оружия. В воскресенье противник устроил 11 обстрелов на Донбассе, при этом даже использовал крупнокалиберную артиллерию.

А тем временем на Донбассе боевики "засветили" пушки, танки и сотни мин. Беспилотник ОБСЕ зафиксировал скопление техники оккупантов. Кроме того, враг отличился и против ОБСЕ – боевики обстреляли беспилотники, а наблюдателей никуда не пускают.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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