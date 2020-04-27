Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,14
29,33
  1. Последние новости Украины

В ход пошли гранатометы: боевики нанесли ВСУ новый урон

27 апреля, 15:42

Сергей Мартынец

Враг ударил на двух направлениях, но получил адекватный ответ

На Донбассе украинская армия сегодня понесла новые потери – боевики ранили военнослужащих, обстреляв позиции ВСУ из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, сообщает штаб Объединенных сил.

Так, 27 апреля российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня у населенного пункта Пивденное: противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один наш защитник получил осколочное ранение.

Также недалеко от населенного пункта Крымское был ранен еще один боец. Противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Реклама

В тренде
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 27 апреля
Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

"Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебные учреждения. Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", – заявили в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 апреля боевики ударили из запрещенного оружия. В воскресенье противник устроил 11 обстрелов на Донбассе, при этом даже использовал крупнокалиберную артиллерию.

А тем временем на Донбассе боевики "засветили" пушки, танки и сотни мин. Беспилотник ОБСЕ зафиксировал скопление техники оккупантов. Кроме того, враг отличился и против ОБСЕ – боевики обстреляли беспилотники, а наблюдателей никуда не пускают.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ВСУ боевики ООС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 27 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 27 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 27 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 27 апреляУкраина
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 22 день: что известно (фото и видео)
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 22 день: что известно (фото и видео)Происшествия
Пора покупать валюту: прогноз курса доллара на следующую неделю
Пора покупать валюту: прогноз курса доллара на следующую неделюФинансы
Украину накроет вторая волна коронавируса: врач-инфекционист назвал причину
Украину накроет вторая волна коронавируса: врач-инфекционист назвал причинуУкраина
В Киево-Печерской лавре от коронавируса скончались трое монахов
В Киево-Печерской лавре от коронавируса скончались трое монаховДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...