В Иерусалиме умер известный диссидент, друг Василия Стуса

В сентября 1974 года Хейфеца осудили за “антисоветскую агитацию и пропаганду”

фото из семейного архива

В Иерусалиме умер правозащитник, диссидент, историк и писатель Михаил Хейфец. Он скончался 25 ноября на 86-м году жизни.

По словам дочери Хейфеца Натальи, он страдал хроническими заболеваниями сердца и почек.

"Мы, украинцы, умели много выстрадать в концлагерях, но не сумели об этом написать. Благодарение еврею Хейфецу: до сих пор никто лучше о нас не написал", – сказал о Хейфеце политзаключенный "брежневских времен" Василий Овсиенко.

Хейфец родился 18 января 1934 года в Ленинграде, окончил литературный факультет Педагогического института имени Герцена. Он был близким другом известных поэтов Иосифа Бродского, Льва Лосева и других литераторов 60-70-х годов.

В 1974 году сотрудники КГБ изъяли у Хейфеца предисловие к пятитомнику Иосифа Бродского, который собирался выпускать "самиздатом" Владимир Марамзин. Из-за этого он был приговорен к четырем годам лишения свободы и двум годам ссылки.

Кроме предисловия, Хейфецу вменили в вину изготовление и хранение двух экземпляров статьи Андрея Амальрика "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года".

После освобождения в 1980 году Хейфец выехал в Израиль, где продолжил литературную деятельность.

Напомним, в прошлом году умер выдающийся украинский диссидент, литературовед, публицист, участник национально-демократического движения в Украине Юрий Бадзе на 83-м году жизни.

Кстати, в Праге на улице Украинской состоялось открытие пешеходного моста и таблички в честь украинского диссидента Василия Макуха, который 50 лет назад в Киеве совершил акт самосожжения в знак протеста против оккупации Чехословакии советскими войсками.

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