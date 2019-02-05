В Институте демографии объяснили резкое сокращение количества трудоспособного населения
Основной причиной является отток трудоспособного населения за рубеж
Население Украины сократится на 6,8% – до 39,5 млн человек к 2030 году. Такой прогноз озвучила директор Института демографии социальных исследований НАНУ Элла Либанова во время круглого стола.
Также Либанова отметила, что доля трудоспособного населения снизится на 12% – до 24 млн. Основной причиной является отток трудоспособного населения за рубеж.
Такой прогноз озвучила директор Института демографии социальных исследований НАНУ Элла Либанова во время круглого стола.
"Численность населения с учетом Донбасса, но без учета Крыма, с текущих 42,2 млн человек на начало 2031 года снизится до 39,5 млн, а численность трудоспособного населения (по европейским стандартам от 20 до 64 лет) уменьшится с текущих показателей 26,9 млн – до 24 млн человек.", – сказала она.
По ее словам, такое значительное уменьшение населения невозможно будет нивелировать, влияя на рождаемость или смертность, поскольку основная причина – это тенденция роста трудовой миграции населения Украины.
Как мы писали ранее, по последним данным Госстата, численность населения Украины по состоянию на 1 декабря 2018 года составляла 42 млн 177 тыс 579 человек. А вот превышение числа умерших над числом рожденных составляло 42 человека: на 100 умерших – 58 рожденных.
Напомним Низкая рождаемость – не главная демографическая проблема Украины. По словам социологов, для падения численности населения Украины есть и иные причины.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как украинцы заключают браки и почему разводятся.
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