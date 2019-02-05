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В Институте демографии объяснили резкое сокращение количества трудоспособного населения

Сегодня, 15:20

Основной причиной является отток трудоспособного населения за рубеж

Фото: Інститут демографії та соціальних досліджень
Фото: Інститут демографії та соціальних досліджень.
В Институте демографии объяснили резкое сокращение количества трудоспособного населения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/98b/e34/5c598be347426.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/98b/e34/5c598be347426.jpg Украина Основной причиной является отток трудоспособного населения за рубеж

Население Украины сократится на 6,8% – до 39,5 млн человек к 2030 году. Такой прогноз озвучила директор Института демографии социальных исследований НАНУ Элла Либанова во время круглого стола.

Также Либанова отметила, что доля трудоспособного населения снизится на 12% – до 24 млн. Основной причиной является отток трудоспособного населения за рубеж.

Такой прогноз озвучила директор Института демографии социальных исследований НАНУ Элла Либанова во время круглого стола.

"Численность населения с учетом Донбасса, но без учета Крыма, с текущих 42,2 млн человек на начало 2031 года снизится до 39,5 млн, а численность трудоспособного населения (по европейским стандартам от 20 до 64 лет) уменьшится с текущих показателей 26,9 млн – до 24 млн человек.", – сказала она.

По ее словам, такое значительное уменьшение населения невозможно будет нивелировать, влияя на рождаемость или смертность, поскольку основная причина – это тенденция роста трудовой миграции населения Украины.

Как мы писали ранее, по последним данным Госстата, численность населения Украины по состоянию на 1 декабря 2018 года составляла 42 млн 177 тыс 579 человек. А вот превышение числа умерших над числом рожденных составляло 42 человека: на 100 умерших – 58 рожденных.

Напомним Низкая рождаемость – не главная демографическая проблема Украины. По словам социологов, для падения численности населения Украины есть и иные причины.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как украинцы заключают браки и почему разводятся.

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Тег рождаемость, смертность, демография

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Источник:

УНИАН

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