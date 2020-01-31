В Институте рака создают современное отделение для лечения болезней крови

В Национальном институте рака в Киеве проводят капитальный ремонт отделения онкогематологии и создают отделение аутологичной трансплантации костного мозга. Двухлетний проект, который финансирует кондитерская корпорация Roshen, жизненно важен для украинских пациентов, которым диагностирован рак крови. Он направлен не только на своевременную диагностику страшной болезни, но и на повышение шансов победить ее.

Ежегодно в мире от рака умирает 9,6 миллиона человек, это 13% всех смертей. Эта проблема не обходит и Украину, которая находится на втором месте в Европе по темпам распространения онкозаболеваний. Риск развития онкологических заболеваний составляет 27,7% для мужчин и 18,5% для женщин. Каждый год около 140 тысяч украинцев узнают, что у них рак, при этом страшная болезнь уносит около 90 тысяч жизней. Сейчас на учете – более 950 тысяч пациентов.

Еще в 2018 году Национальный институт рака, который должен стать оплотом борьбы с раком в Украине, находился в критическом состоянии. В здании клиники №2 1968-го года постройки, где расположено отделение онкогематологии и химиотерапии, много лет протекала крыша, под фундамент подтекала вода из канализационной трубы, каким-то образом подключенной не по проекту. Как результат, почти по всем стенам здания грибок, который просто убийственный для людей с таким заболеванием. За счет государства в здании клиники отремонтировали крышу, а дальше за дело взялись благотворители и волонтеры.

"Эта коварная болезнь не щадит никого: ни бедных, ни богатых, ни детей, ни людей старшего возраста. И в этой войне не победить, если не объединить усилия", - отмечает директор по развитию социальных проектов Кондитерской корпорации Roshen Ирина Пономаренко.

Чтобы изменить ситуацию и помочь украинским пациентам, в 2018 году корпорация Roshen в рамках масштабного проекта благотворительной помощи в сфере здравоохранения отремонтировала и оборудовала помещение, предназначенное для афереза ​​(забора) стволовых клеток (для трансплантации костного мозга) и донорских тромбоцитов. Это помещение расположено на третьем этаже клиники. Тогда на ремонт и оснащение потратили более 2,9 млн гривен. Следующий этап проекта – большая реконструкция на цокольном и первом этажах, где будут работать отделения онкогематологии и аутологичной трансплантации костного мозга, которые успешно лечат пациентов с раком крови. Общий бюджет проекта, который завершится летом 2020 года, составляет 50 млн гривен.

Отметим, что онкогематология – одно из важнейших направлений помощи больным в Национальном институте рака. Здесь предоставляется помощь людям, заболевшим лимфомой и лейкемией.

Ирина Крячок.

"Это достаточно частая патология, которая встречается у украинцев. Болезнь поражает все возрастные категории. Почти 40% заболевшим злокачественным заболеванием крови нет и 30 лет. При этом, количество тех, кому установлен диагноз, и они лечатся, растет – и это значит, что мы успешно лечим этих больных", – говорит Ирина Крячок, доктор медицинских наук, врач высшей категории, гематолог с более чем 25-летним опытом работы.

Онколог отметила, что за последние пять лет шансы успешного лечения страшной болезни значительно выросли. Показатели успешного лечения в столичном институте рака приближаются к европейским. Этому способствует постоянное повышение квалификации киевских онкологов и доступ к современной аппаратуре. Поэтому ремонт отделения онкогематологии и создания отделения аутологичной трансплантации костного мозга в Национальном институте рака – жизненно важный проект для спасения украинских пациентов.

"Наше отличие от других учреждений Украины – мы лечим беременных, это сверхсложная категория пациентов. Мы лечим и тех, кто старше 70 лет, пациентов с очень редкими видами лимфом. Мы лечим пациентов, которые больны лимфомами и при этом – СПИДом и гепатитом. То есть – беремся за сложные ситуации, в которых отказывают в других клиниках. Также с 2016 года мы предоставляем инновационную для Украины трансплантацию стволовых клеток", - говорит Ирина Крячок.

Медицинское оборудование было частично закуплено ранее. Сейчас оборудование за государственные средства докупает международная компания Crown Agents по заказу Министерства здравоохранения Украины 2019 года. Общий бюджет программы по закупке оборудования – около 1,8 миллиона долларов. Как сообщила глава представительства Crown Agents в Украине, для Института рака уже закуплено 35 разных единиц современной медтехники от лучших производителей, а для врачей проведут тренинги по работе с ней. Часть оборудования уже находится на складах, еще часть – приедет после завершения ремонта и сразу будет установлена.

Проект уже дает свои результаты, говорят врачи. Благодаря проведенной подготовке и ремонту в палатах, команда онкологов смогла осуществить первые трансплантации костного мозга. Раньше, до капитального ремонта, у клиники не было такой возможности.

"Случайностей в жизни не бывает. Мы узнали о ситуации в отделении онкогематологии, о профессиональных врачах, которые готовы проводить трансплантации, но не имеют технической возможности. Мы начали с одного помещения, что дало возможность врачам начать работу. Но без ремонта и оборудования предоставлять качественную помощь невозможно. Поэтому корпорация Roshen взялась за более масштабный проект, который даст врачам возможность предоставлять качественную помощь пациентам", - рассказала Ирина Пономаренко.

После полной реализации в институте создадут современное криохранилище стволовых клеток костного мозга и смогут более эффективно проводить диагностику.

Катерина Филоненко.

"Будет новая лаборатория, некоторые диагностические процедуры станут быстрее и доступнее. И у нас будет все рядом – нужно будет лишь провести пациента по коридору", - объясняет Катерина Филоненко, кандидат медицинских наук, врач-онколог. И главное – в результате реализации проекта корпорации Roshen онкологи смогут чаще проводить жизненно важные пересадки костного мозга, спасая жизни людей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама