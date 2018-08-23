В интернете украинцы покупают технику, одежду и косметику

Покупка товаров в интернете еще в начале этого века казалась украинцам чем-то не слишком надежным. Если в Европе и США люди начали покупать в онлайн-магазинах гораздо раньше, то в Украину такая тенденция пришла совсем недавно. Сейчас все больше людей не хотят тратить свое время на то, чтобы ехать в магазины и несколько часов искать необходимый товар.

Согласно последнему исследованию GfK, самыми активными онлайн-покупателями в Украине оказались жители Киевской области. Соотношение мужчин и женщин в интернет-покупках практически одинаковое: мужчин — 48%, а женщин — 52%. Также отмечалось, что чаще всего в интернете покупают люди с полным высшим образованием возрастом от 26 до 35 лет.

Вполне традиционно мужчины гораздо чаще покупают технику, а женщины одежду, аксессуары и косметику. Если до 25 лет покупатели отдают предпочтения предметам гардероба, то возрастная категория 26-35 смещает акценты в сторону смартфонов, видеотехники, товаров для детей и запчастей. Люди в возрасте 36-45 покупают бытовую технику, спортивный и садовый инвентарь.

Для покупок на украинских сайтах наши потребители тратят в среднем 1515 грн, тогда как на иностранных сайтах они тратят около 1290 грн в год.

Аналитики GfK выделили ТОП-5 категорий товаров, которые чаще всего покупают на просторах интернета:

бытовая техника и электроника, ее приобретает около 52% онлайн-покупателей. Особой популярностью пользуется цифровая техника, гаджеты, такие как смартфоны, планшеты, ноутбуки, аксессуары к компьютерам и мелкая бытовая техника (фены, утюги, миксеры и т.д.).

одежда, на нее приходится 45% покупок;

косметику и парфюмерию приобретает 34% пользователей;

обувь (30%)

подарки и аксессуары (25%).

В целом, такие тенденции схожи с мировыми. Так, согласно исследованиям компании Hootsuite, больше всего во мире в онлайн-магазинах тратят на одежду ­­– 408 млрд долларов, на электронику – 359,4 млрд, на игрушки, товары для дома и хобби – 341,5 млрд , на мебель и утварь – 225,5 млрд, на еду и уход за собой –139,8 млрд , на видео-игры – 52,5 млрд , а на онлайн-музыку –11,2 млрд.

В Украине видеоигры и музыку в интернете покупают значительно реже. Но есть и другие категории товаров, которые наши соотечественники практически не приобретают в интернете. Например, продукты питания, медицинские препараты, строительные материалы и мебель.

По данным компании Nielsen Ukraine, в 2016 г. в Украине упакованные продукты питания покупало всего 6% онлайн-потребителей, тогда как в мире цифра достигала 17%. Свежие продукты у нас покупает 4% украинцев, а в других странах – 11%. Эксперты отмечают, что рынок продуктов в онлайн-сегменте развит хуже всего. Ведь человеку, чтобы купить свежие продукты, нужно их тщательно осмотреть и выбрать лучшие на его взгляд. В интернете же это не представляется возможным.

Но, например, в Великобритании и Южной Корее доля потребителей, которые покупают онлайн свежие продукты, самая высокая – 37%.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как украинцы работают по фрилансу, насколько это легально в украинских реалиях и за что можно получить немалые штрафы.

Более подробно о том, что украинцы предпочитают покупать в интернете, читайте в материала сайта "Сегодня": Онлайн-шопинг: как и что украинцы покупают в интернете