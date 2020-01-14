В Иране идентифицировали тело первого украинца, погибшего в крушении самолета МАУ

Это один из членов экипажа лайнера, пилот. Остальные тела надеются опознать до конца недели

В Иране идентифицировали тело первого украинца. Это один из членов экипажа, пилот. Распознавание остальных тел продолжается. Украинские эксперты, работающие в Тегеране, надеются, что до конца этой недели удастся опознать всех погибших граждан Украины и вернуть их на родину. Самолет, которым прибыли наши эксперты в Тегеран на следующий день после падения лайнера, ждет тела в аэропорту. Несколько специалистов, которые работали на месте падения лайнера, уже вернулись в Украину. В ближайшие дни в Киев прибудет и руководитель комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резейфар.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Ответственность за случившееся взяли на себя Вооруженные силы Ирана – Корпус стражей исламской революции.

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Как Иран признал свою вину и с остальными подробностями расследования трагедии вы можете ознакомиться в специальной хронике: "Все версии крушения самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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