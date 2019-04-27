В Иране открыли украинскую школу и библиотеку

Украинский язык и литературу в школе будут преподавать для детей выходцев из Украины





В Иране в посольстве Украины открыли школу и библиотеку. Занятия будут проходить раз в неделю, по пятницам. А библиотека находится в свободном доступе каждый день. Сейчас в ее фонде есть 400 книг для взрослых и детей. Собрать их помогли неравнодушные. Здесь есть украинская классика, историческая литература, книги на военную тематику, современные произведения и альбомы с видами городов Украины и репродукциями украинских художников. Пока язык и литературу будут преподавать для детей выходцев из Украины, а впоследствии и иностранцам, которые это пожелают.

"Мы находимся в общем тренде, в котором находится вся украинское государство. Закон о функционировании государственного языка предусматривает создание всех возможностей для того, чтобы украинцы, даже те, которые находятся за рубежом, их дети получили максимальные возможности учиться, совершенствовать свои навыки, чтобы свободно общаться на украинском языке", – отметил посол Украины в Исламской республике Иран. Сергей Бурдиляк.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла исторический документ – закон о функционировании украинского языка как государственного. Теперь все сферы жизнедеятельности страны будут украинизированы. Однако этот закон не распространяется на частную жизнь граждан. Читайте подробней, что нужно знать о "языковом" законе.

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