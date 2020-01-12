Семьям жертв авиакатастрофы в Иране будет помогать специальная рабочая группа

Рабочая группа при МИД Ирана будет заниматься вопросами, поступающими от семей жертв трагедии.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Власти Ирана учредили специальную рабочую группу для решения консульских вопросов семей жертв авиакатастрофы под Тегераном. Об этом в воскресенье заявил представитель МИД республики Аббаса Мусави.

Рабочая группа, по его словам, была создана в одном из департаментов иранского Министерства иностранных дел. Ей было поручено немедленно начать заниматься вопросами, поступающими от семей жертв трагедии.

Мусави также выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабинет министров Украины выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривень помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат согласно Монреальской конвенции.

После признания Ираном своей вины в гибели украинского самолета, руководство МАУ заявило, что не сомневалось в профессионализме экипажа воздушного судна, а "наш экипаж и наш самолёт не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакастрофы".

В тренде Гололедица и мокрый снег в Карпатах: синоптики дали прогноз на 12 января

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в обращении о сбитом самолете заверил украинцев, что "никто не выкрутится". Глава государства также обещает помощь семьям погибших в авиакатастрофе украинцев.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Больше об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама