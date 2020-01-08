В Иране заявили, что вероятность остаться в живых на борту украинского самолета равна нулю

МАУ не располагает информацией о возможном крушении ее лайнера Boeing-737

МАУ объявила новогоднюю распродажу / Фото: facebook.com/flyuia.ua

Видео: Reuters

Вероятность того, что на потерпевшем крушение украинском самолете в Тегеране остались живые пассажиры, равна нулю. Об этом заявил глава организации "Красного полумесяца" Ирана Мортеза Салими.

"Вероятности того, что пассажиры останутся живы, нет", — приводит его слова агентство ИСНА.

Тем временем, МАУ не располагает информацией о возможном крушении ее лайнера Boeing-737.

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"Никакой информации по этому поводу к нам не поступало", — отметил представитель компании. При этом он добавил, что "рейс из Тегерана вылетел по расписанию, однако другой информации не видно".

По информации агентства Tashim, пилоты перестали отвечать на вызовы диспетчера. Сигнал самолета пропал с сайта FlightRadar24.

Пока информация официально не подтверждена властями. По информации СМИ, причиной аварии стала техническая неисправность. Подробности инцидента устанавливаются.

Ранее в Сети появилось видео падения якобы украинского самолета под Тегераном.

"Видео опубликовали очевидцы, по их словам, на видео — Boeing 737", – говорится в сообщении.

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

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