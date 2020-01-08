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В Иране заявили, что вероятность остаться в живых на борту украинского самолета равна нулю

8 января, 06:55

МАУ не располагает информацией о возможном крушении ее лайнера Boeing-737

МАУ объявила новогоднюю распродажу

МАУ объявила новогоднюю распродажу / Фото: facebook.com/flyuia.ua

Видео: Reuters

Вероятность того, что на потерпевшем крушение украинском самолете в Тегеране остались живые пассажиры, равна нулю. Об этом заявил глава организации "Красного полумесяца" Ирана Мортеза Салими.

"Вероятности того, что пассажиры останутся живы, нет", — приводит его слова агентство ИСНА.

Тем временем, МАУ не располагает информацией о возможном крушении ее лайнера Boeing-737.

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"Никакой информации по этому поводу к нам не поступало", — отметил представитель компании. При этом он добавил, что "рейс из Тегерана вылетел по расписанию, однако другой информации не видно".

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По информации агентства Tashim, пилоты перестали отвечать на вызовы диспетчера. Сигнал самолета пропал с сайта FlightRadar24.

Пока информация официально не подтверждена властями. По информации СМИ, причиной аварии стала техническая неисправность. Подробности инцидента устанавливаются.

Ранее в Сети появилось видео падения якобы украинского самолета под Тегераном.

"Видео опубликовали очевидцы, по их словам, на видео — Boeing 737", – говорится в сообщении.

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

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Иран крушение самолет Украина МАУ Тегеран Boeing 737

Источник: ТАСС

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