В Италии гибнут сотнями, а будет ли так в Украине: биолог дал прогноз по коронавирусу

Италия установила новый "рекорд" смертности – почти тысяча человек за сутки. Темпы заражений и гибели людей – ошеломляющие. В то же время Украине такая перспектива вряд ли "светит". Биолог-генетик Александр Коляда в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина" рассказал, что особенно нам может помочь погода.

На вопрос, может ли повториться в Украине эпидемическая ситуация, как в Италии, он ответил: "Тут есть два варианта: или да, или нет".

"Все будет зависеть от реагирования, от Центра общественного здоровья, от МОЗ, от наличия тестов, от слаженной работы всех систем, а также от биологии вируса. На Китай припало время достаточно холодное, в теплый период времени распространение вируса происходит медленнее, поэтому мы можем надеяться даже на погоду … Будет ли то же самое, что в Италии – не понятно. Потому что инфицированных явно больше, чем мы видим лабораторно-подтвержденных. Но эта ситуация будет исправляться. Все больше лабораторий подключаются к тестированию", – рассказал Александр Коляда.

Биолог добавил, что та пробуксовка с реакцией государства на эпидемию сейчас наверстывается и он считает, что ситуацию будет под контролем.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 28 марта

Напомним, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине зафиксированы 311 зараженных коронавирусом, восемь из них умерли. Только за прошедшие сутки количество инфицированных увеличилось на 93 человека. Смотрите подробней карту заболевших по регионам.

Согласно данным Минздрава, в Украине меньше всего заражаются пенсионеры. Стоит отметить, что больше всего подвержены заражению и гибели от коронавируса именно пожилые люди. Например, в Италии основное количество умерших именно старики в районе 80 лет. А вот в нашей стране от вируса больше всего пострадали более молодые люди. Читайте подробней, кто в Украине больше всего заражается коронавирусом.

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