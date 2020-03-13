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В Италии после заражения коронавирусом умерла украинка – соцсети

13 марта, 20:41

Елена Кузьмич

Женщину госпитализировали пару дней назад

В Италии от коронавируса умерла украинка, которая работала в городе Ровато провинции Брешия.

Об этом сообщают в соцсетях.

Несколько дней назад она была госпитализирована в одну из больниц. Об этом на своей странице в Facebook сообщила активистка Оксана Федкив.

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"Вечная память Раисе", – заметила она.

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Согласно сообщению, умершая – Раиса Малышева (07.08.1954 года рождения), которая работала на законных основаниях в Италии. После госпитализации женщина находилась в реанимации, была интубирована, в очень тяжелом состоянии и позже умерла.

Информация пока не подтверждена официально.

Ранее сообщалось, что одна украинка с коронавирусом выздоровела в Италии и уже покинула больницу. В то же время, недалеко от Милана из-за коронавируса в реанимацию попала другая украинка.

"Ее состояние тяжелое. Генконсульство ждет официального подтверждения от госпиталя касательно диагноза. Предварительные тесты на коронавирус показали положительный результат. Родственники украинки проинформированы, мы держим ситуацию на контроле", – сообщили в МИД.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Италия смерть Украина коронавирус

Источник: Сегодня

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