В Италии после заражения коронавирусом умерла украинка – соцсети

В Италии от коронавируса умерла украинка, которая работала в городе Ровато провинции Брешия.
Об этом сообщают в соцсетях.
Несколько дней назад она была госпитализирована в одну из больниц. Об этом на своей странице в Facebook сообщила активистка Оксана Федкив.
"Вечная память Раисе", – заметила она.
Согласно сообщению, умершая – Раиса Малышева (07.08.1954 года рождения), которая работала на законных основаниях в Италии. После госпитализации женщина находилась в реанимации, была интубирована, в очень тяжелом состоянии и позже умерла.
Информация пока не подтверждена официально.
Ранее сообщалось, что одна украинка с коронавирусом выздоровела в Италии и уже покинула больницу. В то же время, недалеко от Милана из-за коронавируса в реанимацию попала другая украинка.
"Ее состояние тяжелое. Генконсульство ждет официального подтверждения от госпиталя касательно диагноза. Предварительные тесты на коронавирус показали положительный результат. Родственники украинки проинформированы, мы держим ситуацию на контроле", – сообщили в МИД.
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