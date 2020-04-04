В Италию на две недели отправились 20 украинских врачей: фото

Медики будут учиться борьбе с коронавирусом у итальянских коллег

Из Украины в Италию отправились 20 врачей, которые будут учиться борьбе с коронавирусом, помогая итальянским коллегам. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Я благодарю всех, кто вызвался и поехал оказать медицинскую помощь и перенять опыт оказания медицинской помощи. Это наших 20 врачей, которые поехали на 14 дней в Италию помочь итальянским врачам", - сказал Ляшко.

Также он добавил, что если ситуация в Украине будет стабильной, и не возникнет крайней необходимости для привлечения медиков к помощи, то их после возвращения отправят на обсервацию.

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"В то же время, если потребуется помощь, те силы и средства, которые будут у этой бригады, то есть возможность сразу бросить их на передовую в учреждения здравоохранения, где обсервация будет осуществляться непосредственно в больнице", - сказал он.

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Ляшко добавил, что в Украине уже используют практику проживания врачей в больницах, где они работают, и отметил, что больницах организованы места для отдыха врачей, и они также обеспечены питанием для своих работников.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ об оказании гуманитарной помощи Италии. Было решено, что оплату и защиту врачей обеспечит Украина, а итальянская сторона заплатит за их проживание и питание.

Как известно, Италия является мировым лидером по числу жертв коронавируса: в стране умерло почти 15 тысяч человек, количество подтвержденных случаев инфицирования превысило 120 тысяч.

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