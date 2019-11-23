В Кабмине анонсировали возможность оформления паспорта через смартфон

Украинцы смогут подать документы на получение паспорта, не выходя из дому

Чем человеку грозит зависимость от лайков / Фото: stocksnap.io

Вскоре украинцы смогут воспользоваться услугой оформления паспорта в электронном формате через смартфон.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщает Радио Свобода.

"В приложении мы планируем на первом этапе оцифровывать все документы. Начиная с прав, техпаспорта, да еще такой спойлер дам – паспорт гражданина. Мы хотим изменить образ мышления наших людей. Мы хотим сделать так, чтобы через год все не думали о "пластике", а могли спокойно передвигаться по стране, имея просто смартфон", – подчеркнул он.

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Федоров также отметил, что в Украине с ноября в тестовом режиме гражданам начали выдавать паспорта в форме ID-карты с электронной подписью, тогда как ранее документ выдавался без нее.

Министерство цифровой трансформации заявило, что намерено запустить портал цифрового государства "Действие" ("Государство в смартфоне"), который будет сочетать в едином электронном формате все услуги, предоставляемые государством гражданам и бизнесу.

В министерстве заявили, что в течение пяти лет переведут предоставление всех услуг в цифровой формат, а за три года Украина войдет в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире.

Мобильное приложение "Государство в смартфоне" планируют представить уже в декабре. При этом премьер-министр Алексей Гончарук назвал реализацию этой программы одной из приоритетных для правительства.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков объяснил, что электронные документы будут иметь равнозначную юридическую силу с бумажными. Глава МВД добавил, что еще одним новшеством будет внедрение виртуальных номерных знаков.

Также сообщалось, что создать электронный образ можно будет только по документам современного образца, то есть пластиковым.

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