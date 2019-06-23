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В Кабмине планируют уменьшить количество бюджетных мест в ВУЗах

23 июня, 05:49

Некоторые специальности в этом году получат меньше государственного заказа


В Кабмине планируют уменьшить количество бюджетных мест в ВУЗах. Речь идет о поступлении как на бакалаврат, так и в магистратуру.

На столе – отрез черной ткани, в руках – лекала и ножницы. Знания о выкройках и пошив одежды у них – семейное. Мама – дизайнер. И дочь в мастерской – ежедневно. Но для себя выбирает другую профессию.

Сихам Модхиш хочет стать врачом-гематологом. Девушка волнуется, что не наберет проходной балл. Особенно по украинскому языку, которым не успела овладеть в совершенстве, потому что переехала из Иордании лишь несколько лет назад. Но видит себя только врачом.

На бюджетное место не рассчитывает, а родители готовы поддержать материально. Хотя не знают пока, сколько будет стоить обучение дочери.

Медики стране нужны, о чем свидетельствует государственный заказ. А вот сокращают количество бюджетных мест для поступающих на специальности "Математика и статистика", "Информационные технологии", "Сфера обслуживания" и "Право".

Юристы, журналисты и переводчики – сейчас творческие профессии не в цене. А вот на рынке труда не хватает рабочих рук. 

Перечень специальностей, объем бюджетного заказы на которые сократят, есть на правительственном портале. В частности, на магистратуру бесплатно не будут принимать юристов.

Перечень специальностей, которые можно освоить за государственные средства, составляет Министерство экономики. Там рассчитывают потребность государства в той или иной профессии. Однако министерство за три недели так и не ответило на запрос "Сегодня" о том, в каких специалистах сейчас страна нуждается больше всего. Но в Национальном университете имени Тараса Шевченко объяснили – бюджетные места предоставляют, учитывая потребности рынка труда.

"Хороший инженер получит зарплату больше чем юрист, хороший биолог или химик – не менее востребован, чем юрист и финансист", – говорит Анатолий Бугров, проректор по научно-педагогической работе Национального университета имени Шевченко.

Окончательный перечень специальностей, на которых бюджетных мест станет меньше,  должен утвердить Кабинет министров. Но в Минобразования говорят, что это может произойти и в разгар вступительной кампании.

Ранее мы писали о том, что недавно Минобразования заявило о намерении создать систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов и профтехов.

Также "Сегодня" писали о том, что престиж рабочих профессий повысят: Кабмин разрабатывает план. В Кабинете министров уверены – количество учебных заведений нужно оптимизировать, а их материальную базу – обновить.


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Тег Кабмин, бюджет, видео, вуз, абитуриенты, госзаказ, бакалавр, магистратура

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