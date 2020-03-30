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В Кабмине рассказали о возможности пересечь закрытые КПП в Крыму и на Донбассе

30 марта, 11:39

Руслан Ровик

В правительстве объяснили, кому и в каких случаях разрешают проезд

Пересечь контрольные пункты въезда и выезда на Донбассе и в Крыму, которые были закрыты из-за коронавируса, в отдельных случаях разрешается командованием Объединенных сил и Госпогранслужбы – в случае острой необходимости.

Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает "РБК-Украина".

"Когда мы резко закрыли КПВВ, то на следующие же сутки внесли правки, предусмотрев возможность пересечения в случае гуманитарной ситуации: командование ООС и руководство погранслужбы могут принять решение, и в индивидуальном порядке пропустить", – заверил он.

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Резников добавил также, что на КПВВ в Херсонской области такие решения принимаются погранслужбой с уведомлением Минреинтеграции.

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"У нас были случаи, когда писали общественные правозащитные организации по людям, которые не могут въехать: у кого-то стоял вопрос срочного лечения, у кого-то воссоединение семьи, ребенок не зарегистрирован, а мама зарегистрирована – на месте все это решалось. Калитка захлопнулась быстро, но возможность открыть ее в конкретном случае и была, и есть", – заверил он.

Напомним, ранее в Красном Кресте заявляли, что коронавирус несет большую угрозу населению Донбасса. Глава представительства Международного комитета Красного Креста в Украине Флоренс Жиллетт отмечала, что система здравоохранения может не обеспечить нужной защиты для жителей региона.

В то же время, в оккупированном Крыму под наблюдением с подозрением на коронавирус находятся более 2400 человек, а из-за распространения вируса на полуострове с 28 марта закрываются все санатории и пансионаты как минимум до 1 июня.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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