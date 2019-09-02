В Кабмине рассказали, стоит ли запускать в Украине русскоязычный канал

Бородянский считает, что с запуском такого телеканала не стоит спешить

Иллюстрация / Фото: Pixabay

Новый министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский предлагает не торопиться с запуском русскоязычного телеканала для противодействия российской пропаганде. .

По его словам, с запуском такого телеканала не стоит спешить, потому что перед таким медиа нужно сформировать четкую задачу.

"Я бы не спешил, потому что новые платформы – это инструмент. И русскоязычный канал – это тоже только инструмент. Давайте поймем, какую задачу мы перед собой ставим", – отметил Бородянский.

Он также выразил сомнение в словах президента Владимира Зеленского о том, что русскоязычный канал поможет "вернуть умы людей" на оккупированных территориях.

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"Как мы это будем мерять? Мы должны сказать: вот есть задача, вот есть инструменты, вот есть последствия их использования, вот есть ресурс, который необходимо на это потратить. Выложили, посмотрели, покрутили, сказали "Окей, действительно эту задачу можно решить русскоязычным каналом". Стоить это будет столько-то денег. Или нет, эту задачу можно решить по-другому, и элементы этого решения нам еще дадут каких-то побочных эффектов", - подчеркнул Бородянский.

Напомним, в июле замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине для усиления позиций в информационной борьбе будет создан всемирный русскоязычный канал.

Как сообщали "Сегодня", президент Украины Владимир Зеленский не видит проблемы в возможности заполнения документов на русском языке на Донбассе.

Как сообщалось, ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Донецкой и Луганской областей.

Однако представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что слова главы Офиса президента Андрея Богдана о русском языке для Донбасса нужно трактовать как его личное мнение.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Андрей Парубий раскритиковал заявление главы Офиса президента Андрея Богдана о том, что русский может получить статус регионального языка на Донбассе и напомнил, что недавно парламент принял закон о едином государственном языке.

Как мы уже писали, в октябре прошлого года депутаты Херсонского городского совета отменили решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Как известно, 25 апреля Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Теперь в Украине во всех сферах жизнедеятельности будет функционировать государственный язык, а госчиновники должны будут обязательно им владеть. Интернет-СМИ обязаны иметь украиноязычную версию.

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