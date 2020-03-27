В каких условиях работает доставка во время карантина

На сегодняшний день весь мир переживает тяжелые времена и его судьба зависит от каждого из нас. По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 27 марта, в Украине зарегистрировано 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 47 в Киеве. Сейчас, после ряда постановлений Кабинета министров Украины, была введена чрезвычайная ситуации на территории всей страны. Чрезвычайная ситуация предусматривает прекращение движения транспорта и пригородное сообщение, закрытие всех магазинов и торговых точек, кроме продуктовых, аптек, автозаправок и магазинов техники, необходимой для нормальной жизнедеятельности граждан.

По рекомендациям Минздрава все работающие магазины должны соблюдать определенные карантинные меры: ограничить количество людей до 1-го на 10 квадратных метров, все покупатели должны быть в масках, обслуживающий персонал обязан выполнять все меры безопасности по дезинфекции помещений. Также Минздрав настоятельно рекомендует не выходить на улицы без крайней необходимости. Поэтому, чтобы минимизировать время пребывания вне дома и избегать мест скопления людей, вы можете воспользоваться доставкой покупок из гипермаркетов и магазинов техники.

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Например, в компании Цитрус все сотрудники, которые осуществляют доставку, обеспечены всеми мерами безопасности и передвигаются на индивидуальном транспорте – электросамокатах. Это уменьшает контакты с людьми и снижает шанс заражения коронавирусом. Доставка работает в усиленном режиме.

Какая же техника прежде всего интересует украинцев во время карантина?

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 27 марта

Согласно статистическим данным, если сравнить периоды 13-15 марта и 10-12 марта, состоялся прирост в поисковых запросах на сайтах техники по следующим категориям:

Термометры – 100%

Play station – 30%

Увлажнители воздуха – 90%

Видеорегистраторы – 60%

Ноутбуки – 70%

Самокаты – 100%

Хотим напомнить, что при введении правительством чрезвычайного положения, будут работать только продовольственные магазины и аптеки. Магазины техники будут закрыты. Поэтому позаботьтесь о приобретении всей необходимой для нормальной жизнедеятельности техники уже сейчас.

Мойте руки как можно чаще, дезинфицируйте руки и поверхности, не выходите из дома без надобности, избегайте скопления людей, пользуйтесь доставкой и оставайтесь здоровыми.

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